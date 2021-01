REWE TV-Spot für alle Helferinnen und Helfern in der Pandemie

“We are the Champions”: REWE widmet emotionalen TV-Spot allen Helferinnen und Helfern in der Corona-Krise

brilon-totallokal: Corona hat 2020 Bilder produziert, die Deutschland so niemals zuvor gesehen hat und die viele Menschen niemals für möglich gehalten hätten: Ärztinnen und Pfleger, die bis zur eigenen Erschöpfung um Menschenleben kämpfen; Polizisten, die plötzlich Maskenpflichten kontrollieren; Lehrer, die von heute auf morgen Schule völlig neu erfinden. Sie alle und noch viele mehr haben im zu Ende gehenden Jahr in der ersten Reihe gekämpft und manchmal geradezu Übermenschliches geleistet. Ihnen und allen weiteren Alltagshelden sagt REWE “Danke!”. Und zwar mit den Worten der legendären Band Queen.

Wer sonst könnte die grandiose Hymne “We are the Champions” von Queen besser und eher für sich in Anspruch nehmen, als die vielen unermüdlichen Helferinnen und Helfer des Jahres 2020? Und da gerade sie oftmals zu bescheiden sind, sich in den Vordergrund zu stellen, widmet REWE ihnen die Kampagne zum Jahreswechsel. In dem TV-Spot (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3Pw8r0z-H1U) werden einige der unermüdlichen Alltagshelden vorgestellt, deren Einsatz repräsentativ für viele andere steht. Außerdem feiert REWE auch eine Premiere in eigener Sache: Erstmalig sind in einem REWE Spot auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Penny und Toom zu sehen (gehören ebenfalls zur REWE Group), denen der große Dank ebenso gilt wie den Mitarbeitenden bei REWE selbst.

“2020 hat uns allen viel abverlangt. Auch der Jahreswechsel wird anders sein als alle anderen zuvor. Diesen Zeitpunkt wollen wir nutzen, den Blick auf diejenigen zu lenken, die nie im Rampenlicht stehen, auf die Deutschland sich aber in der größten Krise seit Jahrzehnten verlassen kann”, sagt Clemens Bauer, Leiter REWE Marketing. Der TV-Spot läuft vom 27. bis 31. Dezember auf allen reichweitenstarken Sendern, außerdem ist er auf den REWE Kanälen bei Youtube, Facebook und Instagram zu sehen.

Das verantwortliche Team:

Unternehmen: REWE Markt GmbH, Köln

Clemens Bauer, Leiter Marketing

Kreativ Agentur: thjnk Hamburg

Regie: Johannes Grebert

Filmproduktion: Akkurat Studios

Musik und Text: FREDDIE MERCURY

Subverlag: EMI Music Publishing Germany GmbH

Copyright: QUEEN MUSIC LTD

Klärung Musikrechte: SPARK Marketing Entertainment

Mediaagentur: OMD Düsseldorf

Digital Kreation: REWE Marketing

Digital Media: REWE Marketing

Über REWE: Mit einem Umsatz von 24,5 Mrd. Euro (2019), mehr als 148.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 62 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 363.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.

Original-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon