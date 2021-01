Licht mit Leichtigkeit

Attraktive Akzentbeleuchtung ist einfach zu steuern und im Handumdrehen eingebaut

brilon-totallokal: Licht kann so einfach sein: Mit intelligenten LED-Modulen sind Installationen schnell und ohne Fachkenntnisse in der Lichttechnik eingebaut und individuell gestaltet. Ausgestattet mit einer innovativen Plug & Play-Technologie lassen sie sich obendrein leicht und komfortabel bedienen.

Die LED-Module Schlüter-LIPROTEC-EASY bieten nahezu unbegrenzte Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. So kann beispielsweise eine elegante Lichtleiste an der Wand oder eine beleuchtete Wandecke erstellt werden. Auch ein illuminierter Übergang zwischen Wand und Decke ist möglich, genauso wie die Beleuchtung von Spiegeln, Wandscheiben oder Sockelleisten. Selbst im Duschbereich sind elegante Lichtakzente möglich, denn dank ihrer Schutzklasse IP 67 sind die Module auch für einen Einsatz in Feuchträumen geeignet.

Zur Beleuchtung von Wandnischen stehen praktische Komplettsets zur Verfügung. Sie enthalten vorgefertigte Nischenelemente sowie vorkonfektionierte LED-Module in Plug & Play-Ausführung. Die Profile können an verschiedenen Positionen in der Nische eingebaut werden und setzen so einen besonderen Akzent im Bad. Neben der Steuerung über einen bauseitigen Lichtschalter lassen sich die LIPROTEC-EASY-Module und Nischensets auch über eine Funkfernbedienung sowie per Smartphone oder Tablet bedienen. Dazu wird ein Receiver eingebaut, der über eine Bluetooth-Verbindung mit der kostenlosen App Schlüter-LED-Color-Control gesteuert wird. Sie ist für Android- und Apple-Geräte verfügbar.

Benutzer können hier verschiedene Farbverläufe auswählen oder selber programmieren sowie persönliche Favoriten aus den werkseitig eingestellten Programmen speichern. So wird die Akzentbeleuchtung ganz bequem und individuell gesteuert. Die Module bestehen aus hochwertigen Aufnahmeprofilen aus Aluminium oder Edelstahl und einem flexiblen LED-Schlauch, der eine besonders homogene Lichtstrahlung erzeugt. Dabei stehen warm- oder neutralweiße Lichttemperaturen (3.000 bzw. 4.900 Kelvin) oder farbige RGB+W-Beleuchtung zur Verfügung. Letztere ermöglicht mehr als 16 Mio. verschiedene Farbtöne sowie Weißlicht in Temperaturen zwischen 2.500 und 6.000 Kelvin.

Alle Informationen unter www.liprotec.de und www.homeplaza.de.

Bild: Mit den LIPROTEC-EASY LED-Modulen von Schlüter-Systems lassen sich Räume individuell mit Licht gestalten.

Fotocredits: epr/Schlüter-Systems

Quelle: Schlüter-Systems KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon