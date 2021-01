Propst Dr. Reinhard Richter: Allen ein Glückseliges Neues Jahr! Live Stream vorerst jeden Sonntag 11:00 Uhr auf Brilon-Totallokal.de

Neujahrsgruß des Pastoralverbund Brilon – Nicht nur in Coronazeiten will die Kirche in Brilon besonders nahe sein

brilon-totallokal: Nicht nur in Coronazeiten will die Kirche in Brilon besonders nahe sein. Auf brilon-totallokal im Internet sind wir mit Gottesdiensten, Heiligen Messen, Reportagen und anderen Kurzbeiträgen für Suchende, bejahrte Menschen in den Seniorenheimen, für Kranke in den Krankenhäusern und daheim und für alle, die sich mit uns verbunden wissen, da.

Kein perfektes Fernsehen, nein, das können und wollen wir nicht sein, nur ein kleines Angebot der Briloner Kirche mit offenen Türen für Sie und Euch!

Herzliche Grüsse! Dr. Reinhard Richter, Propst

Ullrich Trommer, Medienbeauftragter im Pastoralverbund Brilon

