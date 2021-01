Rauf auf das Sofa und dann gemütlich die Stadt Brilon und das Museum mit dem Computer erkunden

Museumsführungen sind in diesen besonderen Zeiten nicht möglich… aber…

brilon-totallokal: Stadt- und Museumsführungen sind in diesen besonderen Zeiten nicht möglich. Mit Hilfe des Computers kann man aber auf Spurensuche gehen. Dafür stellen der Briloner Heimatbund – Semper Idem und das Team des Museums Haus Hövener in unregelmäßigen Abständen Videoclips in das Internet. Unter YouTube (Museum Haus Hövener) sowie unter der Homepage des Museums www.haus-hoevener.de können die kleinen Filme zur Stadtgeschichte und zu besonderen Ausstellungsstücken des Museums abgerufen werden.

Auf der Museumsseite finden sich auch Links zu Rundgängen durch die Dörfer Scharfenberg, Alme, Radlinghausen, Madfeld, Rösenbeck, Brilon-Wald und durch die Stadt Brilon sowie entlang der sechs Briloner Aamühlen. Dafür hat der Briloner Heimatbund – Semper Idem mit Kümmerern aus den Dörfern in den Ortschaften und entlang der Aa blaue Informationsschilder als Erweiterung des Briloner Altstadtrundganges aufgestellt. Mit Ziffern sind die Standorte der Schilder auf den Plänen gekennzeichnet. Unter www.haus-hoevener.defindet man auch die 46 Stadtgeschichtsgeschichten, die Stadtesel Huberta im Frühjahr, als Schulen und Kindergärten schon einmal geschlossen wurden, verfasst hatte.

Also, viel Spaß mit dem Computer auf dem Sofa und gute Erkenntnisse. Dann aber runter vom Sofa, an die frische Luft und viel Spaß bei der Spurensuche in der Stadt und in den Dörfern.

Quelle: Winfried Dickel / Museum Haus Hövener

