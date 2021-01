CDU-Fraktion Brilon und Sensburg laden ein zur digitalen Sprechstunde

Die Briloner CDU-Ratsfraktion und der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg laden ein zu einer digitalen Bürgersprechstunde.

brilon-totallokal: Gesprächspartner aus dem Stadtrat sind der CDU-Fraktionsvorsitzende Eberhard Fisch sowie seine Stellvertreterin Karin Bange. Die für Jedermann offene Sprechstunde beginnt am Donnerstag, 7. Januar, um 18 Uhr. Sie wird mit dem Webkonferenz-Tool Cisco Webex Meeting durchgeführt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail bei Thomas Becker ([email protected]) notwendig. Der Link zum Webex Meeting wird kurz vor der Veranstaltung per Mail an die Teilnehmer geschickt. Eine Registrierung bei Webex ist nicht notwendig, jedoch muss gegebenenfalls ein kleines Tool auf dem Laptop oder Tablet installiert werden.

Zum Einstieg in die Sprechstunde wird Patrick Sensburg über den aktuellen Stand des Straßenbauprojekts „B7n“ berichten. Anschließend beantworten die drei Gesprächspartner alle Fragen rund um die Briloner Kommunalpolitik und die Berliner Bundespolitik. Die Moderation übernimmt das CDU-Fraktionsmitglied Thomas Becker

Quelle: Thomas Becker – CDU Stadtverband Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon