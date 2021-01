Hilfe bei Allergien

Mit Luftreinigern werden Allergene direkt aus der Luft beseitigt

brilon-totallokal: Während sich viele Menschen im Frühjahr und Sommer durch herumfliegende Pollen gestört fühlen und Schutz in den eigenen vier Wänden suchen, finden einige Allergiker auch hier keine Ruhe. Kopfweh, Niesattacken, Husten und Fließschnupfen sind Symptome, die durch trockene Luft und somit durch aufgewirbelten Staub und Milbenkot ausgelöst werden können. Milben sind mikroskopisch kleine Spinnentierchen, die es in jeder Wohnung gibt. Hausstauballergiker können sie zwar nicht komplett aus dem Haus vertreiben, aber die Anzahl an Milben verringern und vor allem auch die Allergenbelastung senken.

Während für die Bettumgebung spezielle Schutzbezüge zum Einsatz kommen, wird die Raumluft von kompakten, leisen Luftreinigern gesund und allergenfrei gehalten. Spezielle HEPA-Filter fangen auch kleinste Partikel, Staub und Milbenkot ein und reduzieren die Allergiesymptome sofort und spürbar. Bei der Wahl eines passenden Luftreinigers gilt es, auf einige Punkte zu achten, da nicht jedes Gerät die gewünschten Anforderungen erfüllt. Bewährt hat sich eine Kombination aus einem kompakten, flüsterleisen Luftreiniger für das Schlafzimmer und einem etwas größeren, leistungsstärkeren Gerät für das Wohnzimmer, das ebenfalls mit einem leisen Lüfter ausgestattet ist. Heutzutage sollte zumindest ein HEPA-Filter integriert sein, da dieser mit einem Wirkungsgrad von über 99,95 Prozent überzeugen kann. Darüber hinaus sollte der Luftreiniger in der Lage sein, die gesamte Raumluft pro Stunde mindestens zwei Mal zu säubern. Idealerweise sollte er dabei nicht unter Volllast laufen müssen. Das spart zum einen Strom und lässt zum anderen den Lüfter leiser laufen. Möglich wird das mit einem Gerät, das für etwas größere Räume ausgelegt ist. Premium Luftreiniger zeichnen sich zudem dadurch aus, dass noch weitere Filtersysteme eingebaut sind, die unter anderem auch unangenehme Gerüche einfangen.

Bild: Hausstauballergiker können durchatmen: Luftreiniger mit speziellen HEPA-Filtern sorgen zu Hause oder im Büro für frische Luft.

