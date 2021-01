Jahresspende in Haaren

29 Schulen, Vereine und Kindergärten freuen sich über 13.700 Euro von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

brilon-totallokal: Traditionell veranstaltet die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten in Haaren eine große Spendenübergabe, in der die Reinerträge aus dem Gewinnsparen der Genossenschaftsbank an Vereine, Schulen und Kindergärten in Geschäftsgebiet vergeben werden. Erstmals konnte in diesem Jahr die Spendenübergabe im Garten der Volksbank Filiale nicht stattfinden. Die Spenden wurden deshalb in diesem Jahr jedem Empfänger einzeln übergeben.

Geschäftsstellenleiterin Brigitte Stratmann betont die Wichtigkeit dieser Aktion: ” wir als Genossenschaft engagieren uns natürlich für unserer Region. Es ist uns sehr wichtig, die Kinder und Jugendarbeit zu unterstützen, Vereinen zu helfen und damit unsere Region nachhaltig zu stärken – ganz nach dem Motto, was einer nicht schafft, das schaffen viele. In Haaren haben wir das Glück, gleich 13.700 Euro Reinerträge an 29 unterschiedliche Empfänger spenden zu können. Das geht nur, weil unsere Kunden so fleißig Gewinnsparlose kaufen.”

Gewinnsparen – das ist eine Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen. Dabei wird durch Sach- und Geldgewinne der Spargedanke gestärkt. Jedes Los kostet 5 Euro, wobei 4 Euro für den Kunden gespart werden. Dabei können ein oder auch mehrere Lose erworben werden. Der verbleibende Euro geht dann in die Lotterie. Jeder Lotterieanteil tut Gutes, denn vom Spendeneinsatz werden 25 % an regionale gemeinnützige Organisationen gespendet. Mit dieser Unterstützung ist die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten nicht nur der persönliche Ansprechpartner in allen Finanzfragen vor Ort, sondern ein wesentlicher Förderer in der Region.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.vb-bbs.de/privatkunden/sparen-geldanlage/sparen/gewinnsparen.html

Quelle: Edith Kunz – Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

