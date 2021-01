Ruhrstraße vom 11. bis 15.Januar halbseitig gesperrt

Kanalschacht wird saniert



brilon-totallokal: Olsberg: Wegen der dringend notwendigen Sanierung eines Kanalschachts muss die Ruhrstraße in Höhe der Konzerthalle halbseitig gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 11. Januar, und dauert voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 15. Januar. Der Autoverkehr wird in dieser Zeit durch eine Ampelanlage geregelt. Als Ausweichstrecken zwischen Bigge und Olsberg stehen die Bahnhof- und Stadionstraße sowie die Umgehungsstraße zur Verfügung.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Olsberg

