VHS Brilon-Marsberg-Olsberg startet digital in das neue Semester

Zahlreiche Online-Angebote ermöglichen Teilnahme kontaktlos und bequem von zuhause aus

brilon-totallokal: Am Montag, 11. Januar 2021, startet die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg wie geplant in das neue Semester. Viele Kurse waren bereits als Online-Angebot geplant und können trotz Lockdown zu den angekündigten Terminen starten. Auch einige Kursformate, die ursprünglich als Präsenzkurse an den Start gehen sollten, werden nun online umgesetzt. Hinweise dazu finden sich im aktuellen Programmheft oder auf der Website der VHS BMO unter www.vhs-bmo.de. Die Teilnehmenden können sich auf ein bunt gemischtes Programm freuen – viele bekannte Kursformate sind zu finden, aber auch zahlreiche neue Angebote. Bei rund 480 Veranstaltungen ist für jede Altersklasse von Kindern über Jugendliche bis zu Erwachsenen etwas dabei. Es gibt sowohl Kurse für spezielle Zielgruppen als auch offene Angebote für „jedermann“ zu entdecken.

Das Team der VHS BMO bietet jederzeit Unterstützung und beantwortet Fragen rund um die technische Umsetzung der Kurse. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein internetfähiges Endgerät wie Smartphone, Tablet oder PC und eine Internetverbindung. Anmeldungen sind bei den meisten Kursen noch möglich.

Direkt zum Semesterbeginn starten beispielsweise der Online-Kurs „Der frühe Vogel…“-Yoga am Dienstag, 12. Januar, oder der Online-Workshop „Mehr Selbstverantwortung“ am Donnerstag, 14. Januar. Eine Woche später starten die Sprachkurse, mit zahlreichen neuen Angeboten wie beispielsweise „Niederländisch für Anfänger“ ab Montag, dem 18. Januar.

Alle Kurse sind im neuen Programmheft oder online unter www.vhs-bmo.de zu finden. Anmeldungen sind in den drei Geschäftsstellen Brilon (02961-6416), Marsberg (02992-1280) und Olsberg (02962-3080) möglich.

Quelle: Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

