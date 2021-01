Abholservice im Lockdown

Die Stadtbibliothek Brilon ist wie alle Kultur- und Bildungseinrichtungen weiterhin, voraussichtlich bis zum 31. Januar 2021 geschlossen

brilon-totallokal: Um die nächsten Wochen im Lockdown gut überstehen zu können, um die Langeweile zu minimieren, um sich mit Büchern, Filmen und Spielen Ablenkung zu verschaffen, können Kunden der Bibliothek ab sofort den Abholservice „Medien to go“ nutzen.

In enger Abstimmung mit dem Corona-Krisenstab der Stadt Brilon und unter strenger Beachtung der Kontaktsperre bietet die Stadtbibliothek Brilon ab Dienstag, den 12. Januar 2021 folgenden Ausleihservice an: die Ausleihe von individuellen Medienwünschen (Kunden werden gebeten, den Bibliothekskatalog zur Recherche unter www.stadtbibliothek-brilon.de zu nutzen), von Medienpaketen für Vorschulkinder (Bilderbücher, Hörbücher, Spiele, Filme), für Grundschüler (Erstlesebücher, Hörbücher, Spiele, Konsolenspiele, Filme), für Jugendliche (Fantasy, All Age, Thrill, Hörbücher, Konsolenspiele, Filme), für Erwachsene (Romane, Hörbücher, Zeitschriften, Filme), für Familien (Erzählkoffer, Geburtstagskisten, Spiele, Bücher).

Die Medienbestellung erfolgt per Mail an [email protected] oder telefonisch.

Die Bibliothek vergibt Abhol-Termine, die Abholung erfolgt kontaktlos im Windfang der Bibliothek.

Die Stadtbibliothek ist telefonisch unter 02961 / 794460 zu folgenden Zeiten erreichbar: Dienstag – Freitag 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Weiterhin können selbstverständlich die digitalen Angebote der Stadtbibliothek genutzt, eBooks, eAudios und ePapers über das Portal www.onleihe24.de ausgeliehen und Filme über das Portal www.filmfriend.de gestreamt werden.

