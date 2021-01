Gemeldete Explosion in Gudenhagen

Explosion in der Sudetenstrasse

Zu einer unklaren Explosion in einer Gartenhütte in der Sudetenstraße, wurde der Löschzug Brilon am Samstagmorgen (9.1.) alarmiert. Aufgeschreckt durch einen lauten Knall, entdeckte der Hauseigentümer anschließend das Feuer in seiner Gartenhütte. Mit Hilfe von Feuerlöschern unternahm er sofort erste Löschversuche.

Der Alarm ging gegen 7.20 Uhr bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ein. Bei Eintreffen standen noch drei Gasflaschen in der Hütte. Da die Hütte komplett verraucht war, ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz vor um die Gasflaschen ins Freie zu bringen.

Um letzte Glutnester ablöschen zu können, musste ein Teil der Deckenverkleidung entfernt werden. Ein zweiter Trupp unter Atemschutz kontrollierte die angrenzende Garage. Nachdem mit der Wärmebildkamera keine weiteren Glutnester mehr ausfindig gemacht wurden, konnte mit den Aufräumarbeiten begonnen werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. 27 Einsatzkräfte waren bei dem rund zweistündigen Einsatz tätig. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Fotocredits: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Quelle: Andreas Becker – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

