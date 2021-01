POL-HSK: Brand einer Gartenhütte

Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen

brilon-totallokal: Am Samstag, 09.01.2021 gegen 07.20 Uhr wurde der Brand einer Gartenhütte in Brilon-Gudenhagen gemeldet (wir berichteten bereits am Sonntag hier). Die Hütte brannte vollständig nieder. Das Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Doppelgarage konnte verhindert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

