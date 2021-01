Wand mit Wow-Effekt

Wohngesunde Flüssigtapete setzt dank integrierter LEDs stilvolle Highlights

brilon-totallokal: Der Anblick eines funkelnden Sternenhimmels lädt immer wieder aufs Neue zum Träumen und Genießen ein. Dank WEMA Flüssigtapete kann man sich dieses Gefühl von Freiheit nun ganz einfach in die eigenen vier Wände holen. Egal ob Kaminrückwand, Treppenhaus, Schlafzimmerdecke oder TV-Ecke – die Kombination aus einer natürlichen Flüssigtapete und stimmungsvollen LEDs setzt Wände und Decken gekonnt in Szene.

Die Zuleitungen und LEDs stecken auf einem eigens entwickelten Vlies, welches nach einer entsprechenden Oberflächen-Grundierung an der gewünschten Stelle angebracht und im Anschluss mit der innovativen Flüssigtapete überstrichen wird. Die LED-Vliese überzeugen dabei durch ihre große Flexibilität: Sie sind in vier Basisgrößen von 40 cm, 60 cm, 90 cm und 135 cm sowie in einer 7 m XXL-Variante erhältlich und lassen sich problemlos zuschneiden, wodurch sie sich optimal an die individuellen Gegebenheiten vor Ort anpassen. Sie verfügen außerdem über eine Timer- sowie Dimmfunktion und acht dynamische Effekte.

Je nachdem, für welches der über 100 WEMA Tapetendesigns man sich entscheidet – von dezentem Weiß oder Pastell bis hin zu ausgefallener Metallic- oder Glimmer-Optik –, kommt die Beleuchtung unterschiedlich zur Geltung und wirkt kühl oder warm. Gut zu wissen: WEMA Flüssigtapeten sind nicht nur schallisolierend, antistatisch, atmungsaktiv und rissüberbrückend, sondern auch ausbesserungsfähig: Im Ernstfall sind die LEDs dank der innovativen Baumwollfaser-Struktur ohne sichtbaren Schaden schnell ausgetauscht.

Bild: Wurden die LED-Vliese nach einer entsprechenden Oberflächen-Grundierung an der Wand befestigt, können sie im Anschluss einfach mit der gewünschten Flüssigtapete überstrichen werden.

Fotocredits: epr/WEMA Flüssigtapete

