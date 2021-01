Team von HSW und HE weiter erreichbar

Kontaktmöglichkeiten trotz weiter geschlossener Kundencenter

brilon-totallokal: Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie und die Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes NRW halten die Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) und HochsauerlandEnergie GmbH (HE) ihre Kundencenter im Bürger- und Rathaus Bestwig, in der Alten Post in Bigge sowie im Gewerbegebiet Meschede-Enste auch weiter für den Besucherverkehr geschlossen. Dies gilt auch für die technisch-betrieblichen Standorte am Bauhof in Bestwig, im Gewerbegebiet “Hohler Morgen” in Bigge und im Gewerbegebiet Meschede-Enste.

Der Kontakt mit dem Team von HSW und HE ist selbstverständlich auch weiter möglich. Rund um die Uhr stehen die beiden Kundenportale auf den Internet-Seiten www.hochsauerlandwasser.de und www.hochsauerlandenergie.de zur Verfügung; per E-Mail sind die Kommunalunternehmen unter [email protected] und [email protected] erreichbar. Auch der telefonische Kontakt ist während der üblichen Öffnungszeiten der Kundencenter möglich.

Die beiden Kommunalunternehmen bitten um Verständnis für dieses Vorgehen. Vertriebsleiter Steffen Klauke: “Es dient dazu, persönliche Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren – und trotzdem unsere gewohnten Service-Angebote bestmöglich aufrechtzuerhalten.”

