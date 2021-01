POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Brilon und Sundern

brilon-totallokal: Brilon: In der Altenbürener Straße wurde zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstag 09.30 Uhr in einen Bürocontainer eingebrochen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendetet ist noch unklar.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Sundern: Zwischen Freitag und Montag versuchten unbekannte Täter in der Straße Röhre in eine Apotheke einzubrechen. Sie scheiterten an einem Fenster.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

