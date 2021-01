Die Ausstellung ehrt – die Auszeichnung adelt

Bewerbung um Staatspreis im Kunsthandwerk noch bis Ende Januar möglich.

brilon-totallokal: Handwerkerinnen und Handwerker, die in Nordrhein-Westfalen leben und arbeiten sowie älter als 25 Jahre sind, können sich noch bis Ende Januar 2021 um die Teilnahme an der Landesausstellung zur Ermittlung der Staatspreise im Kunsthandwerk bewerben. Der traditionsreiche Wettbewerb, den die Landesregierung alle zwei Jahre veranstaltet und nun zum 30. Mal ausschreibt, hat mit seinem weiterentwickelten Konzept deutlich an Attraktivität gewonnen und gehört mit insgesamt 60.000 Euro Preisgeld zu den bedeutendsten Kunstpreisen in Deutschland.

Die Landesausstellung findet diesmal im Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund statt und ist die Grundlage für die Auswahl und Auszeichnung herausragender Leistungen kunsthandwerklichen, gestalterischen Schaffens im Handwerk. Während im Alltag oft Kompromisse bezüglich der Produkte gemacht werden müssen, besteht bei diesem Wettbewerb die Gelegenheit, Kreativität, Können und Klasse voll auszuspielen. Im Vordergrund stehen bei der Beurteilung durch die hochkarätige und unabhängige Jury die Aspekte Vielfalt und Experiment sowie die handwerkliche Präzision in der Ausführung sowie der innovative Gestaltungswille. Mit der Bewerbung um eine Teilnahme können Handwerkerinnen und Handwerker also ihre Innovationskraft und Gestaltungsfreude in besonderer Art und Weise einbringen und, wenn sie in die Ausstellung aufgenommen werden, einem breiten Publikum präsentieren. Bewerbungen sind in den Themenbereichen BILD- UND DRUCKMEDIEN, KLEIDUNG UND TEXTIL, MÖBEL, OBJEKT UND SKULPTUR, SCHMUCK sowie WOHNEN UND AUßENBEREICH möglich. Experimentelle Arbeiten gehören genauso dazu wie Gebrauchsgegenstände.

Ein Preisgericht entscheidet über die Vergabe der mit je 10.000 Euro ausgestatteten Staatspreise für das Kunsthandwerk in den sechs Themenbereichen. Handwerkliche Präzision und innovative Gestaltung sind dabei ebenso gefragt wie der experimentelle Umgang mit dem Material. 2021 wird zusätzlich ein Publikumspreis ausgelobt. Die Besucher/-innen erhalten die Möglichkeit, sich vor Bekanntgabe der Preise einen Eindruck zu verschaffen und für ihr „Lieblingsstück“ zu stimmen. Die Wahl findet in der Zeit vom 10. bis 24. April 2021 anlässlich der Europäischen Tage des Kunsthandwerks 2021 im Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund statt.

Alle Informationen zum Wettbewerb gibt es im Internet unter www.staatspreis-manufactum.de. Die Bewerbung erfolgt online bis zum 31. Januar 2021 mit Fotos der Arbeit (Fotoentscheid). Die Arbeiten müssen von den Bewerbern selbst entworfen und ausgeführt sein. Eine wiederholte Teilnahme am Wettbewerb MANU FACTUM ist möglich – seit 2015 sogar die erneute Auszeichnung mit dem Staatspreis nach zehn Jahren.

Kontakt für Fragen zum Wettbewerb:

Gut Rosenberg, Beratungsstelle für Formgebung der Handwerkskammer Aachen,

Beate Amrehn, Horbacher Straße 319, 52072 Aachen,

Telefon 02407-90 89 133,

Fax 02407-90 89 111,

E-Mail [email protected]

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon