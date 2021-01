Fit für den digitalen Wandel

Veranstaltungsreihe „Digital Maker“ des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen für kleine und mittlere Unternehmen

brilon-totallokal: Ab dem 24. Februar bietet das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen die Veranstaltungsreihe “Digital Maker” an. Die Weiterbildung soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen fit machen für den digitalen Wandel.

In sechs Veranstaltungen lernen Teilnehmende, die Digitalisierung in ihren Unternehmen voran zu treiben und Projekte eigenständig umzusetzen. Die Veranstaltungsreihe besteht aus einer Kombination von dreistündigen, anwendungsorientierten Präsenzterminen im After-Work-Format und Online-Elementen. Dieses Format vereint die Vorteile des flexiblen E-Learnings mit dem Charme von Workshops, die zum gemeinsamen Arbeiten und Anwenden neuer Inhalte einladen. Zur Weiterbildung gehört zudem einer Projektarbeit zu einem eigenen Digitalisierungsvorhaben.

Der Auftaktworkshop findet am 24. Februar von 15 bis 18 Uhr statt. In der Transfer Factory der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede gibt es eine Einführung in die sogenannte Industrie 4.0. Die Teilnehmenden erleben grundsätzliche Begriffe der Industrie 4.0 in einem Planspiel, erweitert durch ein Online-Seminar. Ab dem 24. Februar gibt es im Abstand von jeweils zwei bis drei Wochen insgesamt fünf weitere Workshops.

Digital Maker ist eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Digital in NRW und dem Transferverbund Südwestfalen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mehr Informationen und Anmeldung unter: https://kompetenzzentrum-siegen.digital/event/digitalmaker

Bild: Gesucht: Digitale Macher in kleinen und mittleren Unternehmen

Foto: Annika Pilgrim, Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen

Quelle: Dipl.-Kfm. Christian Klett – Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon