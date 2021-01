Distanzunterricht während der Corona-Pandemie

CDU Fraktion beantragt Auskunft über IT Probleme an den Briloner Schulen

brlon-totallokal: die CDU Fraktion im Rat der Stadt Brilon beantragt, in der nächsten Sitzung des Rates, hilfsweise des Haupt-und Finanzausschusses zu folgenden Fragen zu berichten:

Wie ist der IST-Stand zur Umsetzung des Distanzunterrichts an den Schulen: Welche Plattformen werden verwendet? Welche Probleme haben sich ergeben? In digitale Endgeräte wird viel Geld investiert. Die Geräte sind jedoch nur ein Teil der digitalen Ausstattung. Um das Potential nutzen zu können, ist zwingend erforderlich, dass alle Schulräume mit WLAN ausgestattet werden, damit die Endgeräte auch entsprechend vernetzt werden können. Dieses Schulnetz muss nicht frei zugänglich sein, sondern kann so eingerichtet werden, dass nur mit den Endgeräten der Schule darauf zugegriffen wird. Wie sehen diesbezüglich die nächsten Schritte aus? Das Land NRW hat viel Geld in eine eigene -und rechtssichere -Lehr-und Lernplattform investiert: LogineoNRW. Es ist davon auszugehen, dass diese Plattform mittelfristig verpflichtend an allen Schulen eingeführt wird. Gibt es daher an den Schulen und/oder in der Verwaltung Planungen, dies bereits kurzfristig umzusetzen? Die jetzige Anschaffung von Endgeräten ist richtig und gut. Wie sieht jedoch die mittel-und langfristige Planung aus: Welche Lebenszeit haben die Endgeräte voraussichtlich?In welchem Rhythmus sollen die Geräte erneuert werden?

Begründung:

An die CDU-Fraktion ist vielfachdie Sorge von Eltern aber auch Schülern herangetragen worden, dass es an den städtischen Schulen an der notwendigen Ausstattung zur Gestaltung eines effektiven Distanzunterrichts mangelt. Gerade auch nach Beendigung der Weihnachtsferien soll es etwa am Gymnasium Petrinum erhebliche EDV-Probleme gegeben haben. Insofern bedarf es der Information der Politik zu den o. g. Fragestellungen, um ggf.weiter notwendige Maßnahmen ergreifen zu können. Sofern einen Information in der nächsten Ratssitzung wegen der Haushaltsverabschiedung nicht sachdienlich ist, mag im nächsten Haupt-und Finanzausschuss berichtet werden.

