Generationenwechsel: Warsteiner mit neuer Position im Vertrieb

Maximilian Schilken wird Verkaufsdirektor für die Region Düsseldorf

brilon-totallokal: Die Warsteiner Gruppe benennt einen neuen Verkaufsdirektor. Verantwortlich für den Vertrieb Gastronomie in der Region Düsseldorf ist ab Mitte Januar Maximilian Schilken. Nachdem sein Vater 2020 nach 20 Jahren bei dem Familienunternehmen in den Ruhestand ging, gibt es jetzt einen Generationenwechsel.

Schilkens großes Interesse für die Gastronomie bestimmte seine berufliche Laufbahn. Bei Warsteiner ist er ein bekanntes Gesicht. Schon zur Schulzeit und als Student prägte die Warsteiner Gruppe den heute 31-Jährigen: Von Ferienjobs über ein Praktikum im Marketing bis hin zu einem anschließenden Trainee-Programm mit den Schwerpunkten Vertrieb und Marketing blieb Schilken der Brauereigruppe treu. Zuletzt arbeitete er zwei Jahre als Sales & Marketing Manager Gastronomie bei der Privatbrauerei Frankenheim. André Hilmer, Vertriebsdirektor Gastronomie National, sagt: „Wir freuen uns, mit Max Schilken einen jungen, aber zugleich in der Branche sehr erfahrenen Verkaufsdirektor für die Region Düsseldorf zu benennen.“ Denn auch in anderen Unternehmen sammelte Schilken wertvolle Erfahrungen: Neben seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Bielefeld arbeitete er beispielsweise als Teamleiter bei dem größten Catering-Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe. Seine weltoffene Einstellung prägten Auslandsaufenthalte unter anderen in den USA und Neuseeland. Der gebürtige Rheinländer wohnt heute in Düsseldorf.