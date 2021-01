Gesund wohnen – Keramische Fliesenbeläge sind die Basis

Immer mehr Deutsche tun etwas, um gesund und fit zu bleiben.

brilon-totallokal: Das letzte halbe Jahr hat gezeigt, wie wichtig eine gute gesundheitliche Konstitution ist, um auch schwere Erkrankungen in der Regel besser überstehen zu können. Warum sollte man sich dann bei der Ausgestaltung der eigenen vier Wände auf den Zufall verlassen, wenn es um das Wohlergehen geht? Durch die Wahl der Materialien und Baustoffe können wir auch hier wesentlichen Einfluss auf eine wohngesunde Umgebung nehmen.

Richtiges Lüften und Heizen sind wichtig 1boot! und gesundes Wohnklima. Elektrische oder wassergeführte Fußboden- und Wandheizungssysteme in Kombination mit einem Belag aus keramischen Fliesen, die Wärme besonders gut speichern und als angenehme und vor allem gesunde Strahlungswärme sehr gut wieder an die Raumumgebung abgeben, sind ideal für wohngesundes Heizen. Diese Wärmestrahlung sorgt für ein gutes Raumklima ohne Staubverwirbelungen. Hinzu kommt: Keramikfliesen sind von Natur aus frei von Giften, Weichmachern und schädlichen Ausdünstungen – bei der Größe der Fläche, die Wand und Boden zu Hause einnehmen, ist das ein weiterer Faktor für die Wohngesundheit.

Die bei über 1.000 Grad Celsius gebrannten Fliesen haben außerdem eine feste, strapazierfähige und geschlossene Oberfläche, die verhindert, dass sich allergene Stoffe wie Staub, Milben und Pollen auf der Wand- oder Bodenoberfläche entwickeln oder einnisten können, die in flauschigen Fasern Allergikern sonst gerne das Leben schwer machen. Keramische Fliesen bieten einen natürlichen Brandschutz und sind daher wichtig für ein gesundes und sicheres Wohnen. Auch in puncto Hygiene und Pflegeleichtigkeit überzeugt ein keramischer Belag. Alle Verschmutzungen, die im Haushalt auftreten, können leicht mit neutralen, umweltverträglichen Reinigern entfernt werden, die keine Rückstände hinterlassen. Das ist entscheidend, denn bauen sich Schichten auf dem Belag auf, können sich in ihnen Keime und Bakterien ansiedeln.

