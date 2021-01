Kinder-Uni an der Fachhochschule in Soest online: Physik unter Wasser

Physik unter Wasser: Was Fische, Taucher und U-Boote beachten müssen, so lautet der Titel der Online-Vorlesung für Kinder am kommenden Donnerstag, 21. Januar, ab 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

brilon-totallokal: Wie kann ein Schiff, obwohl es aus Stahl ist, schwimmen? Warum bekommen wir beim Tauchen im Schwimmbad schon in drei Metern Tiefe Ohrenschmerzen? Wie bewältigen Fische, Taucher*innen oder U-Boote das Ab- und Auftauchen? Was der Wasserdruck bewirkt und warum manche Lebewesen teilweise Druck in mehreren 100 Metern Tiefe aushalten, wird Prof. Dr. Mark Schülke erklären. Außerdem stellt er einen Mann namens Archimedes vor und erzählt, wie wichtig dessen Entdeckungen bis heute für das Schwimmen und Tauchen sind. Und wie es sich für eine spannende Physik-Vorlesung gehört, zeigt der Prof auch ein paar Experimente.

Die Vorlesungen der Kinder-Uni werden über das Videokonferenztool „Zoom“ durchgeführt. Wie das funktioniert, ist auf der Seite www.fh-swf.de/kinder-uni#soest erklärt. Auf dieser Seite sind auch die Zugangsdaten zur Online-Vorlesung einsehbar. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, interessierte Kinder, Eltern, Großeltern und viele mehr können sich einfach zuschalten.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon