Corona-Virus: 120 Neuinfizierte, 112 Genesene, 39 stationär

Über das Wochenende hat es im Hochsauerlandkreis 120 Neuinfizierte und 112 Genesene gegeben. Mit Stand von Montag, 18. Januar, 9 Uhr, sind in der Statistik aktuell 325 Infizierte, 4.304 Genesene und 4.715 bestätigte Fälle.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 96,6 (Stand 18. Januar, 0 Uhr).

brilon-totallokal: Stationär werden 39 Personen behandelt, 13 intensivmedizinisch und davon werden fünf Personen beatmet. Am 15. Januar sind ein 86-jähriger Mann aus Eslohe und eine 93-jährige Frau aus Arnsberg gestorben, am 16. Januar ein 89-jähriger Mann aus Arnsberg. Somit sind es insgesamt 87 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Arnsberg (101),

Bestwig (8),

Brilon (18),

Eslohe (6),

Hallenberg (1),

Marsberg (17),

Medebach (23),

Meschede (40),

Olsberg (34),

Schmallenberg (14),

Sundern (53) und

Winterberg (10).

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

