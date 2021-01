Corona-Virus: 21 Neuinfizierte, 28 Genesene, 45 stationär

Am Dienstag, 19. Januar, 9 Uhr, gibt es gegenüber dem Vortag 21 Neuinfizierte und 28 Genesene. Die Statistik verzeichnet damit aktuell 315 Infizierte, 4.332 Genesene und 4.736 bestätigte Fälle.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 97,8 (Stand 19. Januar, 0 Uhr).

brilon-totallokal: Stationär werden 45 Personen behandelt, 14 intensivmedizinisch und davon werden fünf Personen beatmet. Am 17. Januar ist ein 83-jähriger Mann aus Sundern gestorben, am 18. Januar eine 85-jährige Frau aus Arnsberg. Somit sind es insgesamt 89 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

