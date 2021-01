Moderne Sportstätten 2022

Förderungen in Brilon und Hallenberg

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr wird das größte Sportförderprogramm weiter geführt. Frohe Kunde für alle Sportlerinnen und Sportler der Sportvereine FC Nuhnetal 2004 e.V. Hallenberg, Ski-Club Liesen e.V. und dem Luftsportverein Brilon e.V.

In der aktuellen Förderrunde des Sportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ erhält der FC Nuhnetal eine Förderung von 70.059,00 Euro für die Modernisierung des Sportheims (Gesamtkosten 78.559,00 Euro) und eine Förderung von 15.938,00 Euro für die Anbringung einer Photovoltaikanlage (Gesamtkosten 17.738,00 Euro).

Der Ski-Club Liesen wird mit 45.913,00 Euro gefördert für den Ausbau zum „Natur-Aktiv-Zentrum“ (Gesamtkosten 59.913,00 Euro).

Der Luftsportverein in Brilon möchte das Hallentor sanieren und plant die Modernisierung der Infrastruktur Segelflug. Hierfür erhalten sie bei Gesamtkosten von 85.492,00 Euro eine Förderung von 57.390,00 Euro.

Ich freue mich sehr, dass unsere Vereine nun die Möglichkeit haben, eine moderne und bedarfsgerechte Sportstätte anzubieten“, so der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff, „Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer 1.“

Hintergrund: Mit „Moderne Sportstätte 2022“ hat die NRW-Koalition das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat – Gesamtvolumen: 300 Millionen Euro. Damit sollen die Vereine in Nordrhein-Westfalen eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen können.

