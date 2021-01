Statement Dirk Wiese (MdB) zur notwendigen Fristverlängerung für Stellungnahmen im Hinblick auf das geplante Vogelschutzgebiet

“Im Hinblick auf die aufkommenden Fragen und fachlichen Einwände zur Ausweisung eines Vogelschutzgebietes im östlichen Hochsauerlandkreis, ist es dringend geboten, dass allen Beteiligten jetzt mehr Zeit für ihre fachlichen Stellungnahmen eingeräumt wird.

brilon-totallokal: Dies betrifft gerade die Städte Marsberg, Brilon und Olsberg, sowie die örtlichen Vertreter der Land- und Forstwirtschaft. Die derzeitige Frist bis zum 12. Februar ist viel zu kurz, um vollumfängliche sachlich fundierte Stellungnahmen im Hinblick auf die laufende Planungen zu gewährleisten. In Gesprächen habe ich bereits für eine entsprechende Verlängerung dieser Frist geworben. Es wäre ein wichtiges Signal an alle Beteiligten, wenn man jetzt auch von dieser Möglichkeit Gebrauch machen würde. Zudem muss geklärt werden, warum Landrat Dr. Karl Schneider (CDU) entsprechende Informationen vom Dezember 2019 nicht frühzeitig weitergegeben hat. Transparenz an der Spitze des Hochsauerlandkreises sieht jedenfalls anders aus.”

Quelle: Dirk Wiese, MdB

