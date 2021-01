POL-HSK: Unbekannte Tote – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung von zwei Bildern einer mittlerweile verstorbenen Frau, bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung der bislang noch nicht namentlich bekannten Toten.

brilon-totallokal: Die Frau stürzte sich am 12.Januar 2021 aus dem Fenster eines Hotels in der Schildhornstraße in Steglitz. Dort war sie seit dem 9. März 2020 mit den Personalien

Anna Maria MANNSFELD In Soest geboren Möhnesee wohnhaft

eingemietet und nächtigte dort seitdem regelmäßig mit mehrtätigen Unterbrechungen. Die Hotelkosten bezahlte sie stets in bar. Ermittlungen ergaben, dass die Frau im Jahr 2018 unter dem Namen

Annegret Richter In Soest geboren Arnsberg wohnhaft

in der Stadt Aue in Sachsen polizeilich in Erscheinung trat. Bei beiden Personalien handelt es sich um fiktive Angaben. Durch die Nennung real existierender Straßennamen und Hausnummern in Möhnesee und Arnsberg kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verstorbene einen näheren Bezug zu den Orten hat. Trotz dieser Informationen konnte die Identität der Frau nicht ermittelt werden. Die Verstorbene war etwa 60 Jahre alt und 165 cm groß. Sie trat unter den Namen Annegret Richter und Anna Maria Mannsfeld auf und hatte mehrere Operationsnarben, eine Brustamputation linksseitig sowie rechtsseitig eine Teilamputation. Quer über den Unterbauch verläuft bei der Frau eine Narbe, die ggf. auf eine sogenannte Fettschürzen-Operation hindeuten könnte. Sie hat eine Ober- und Unterkieferprothese, die an implantierten Metallstiften im Kiefer befestigt wurden.

Die Vermisstenstelle der Polizei Berlin fragt: – Wer kann Angaben zu der abgebildeten Frau machen? – Wer kann Hinweise zu ihrer Identität geben? – Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an [email protected] oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

