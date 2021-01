Digitaler Berufsstart am Berufskolleg Brilon

Digitaler Projekttag am Berufskolleg Brilon

brilon-totallokal: Am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung Brilon findet alljährlich im Januar der Projekttag „Berufsstart am BKB“ statt. Zu diesem Anlass haben die Schülerinnen und Schüler der Handelsschule und der Höheren Handelsschule die Möglichkeit, den Vertreterinnen und Vertretern zahlreicher Unternehmen und Institutionen der Region in verschiedenen Gesprächsrunden ihre Fragen zu Ausbildungsberufen und -betrieben, zu Anforderungen im Bewerbungsverfahren usw. zu stellen.

Da der Projekttag aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, haben Berufskolleg und Unternehmen gemeinsam entschieden, den Schülerinnen und Schülern am Mittwoch, 27.01.2021, in Videokonferenzen die Möglichkeit zu geben, sich über Ausbildungsberufe und -betriebe zu informieren. Für die Jugendlichen nichts Neues – am Berufskolleg Brilon wird im Unterricht schon lange mit Laptops und Tablets gearbeitet, und Lernen auf Distanz gehört spätestens seit letztem Frühjahr zum Alltag.

Quelle: Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung Brilon

