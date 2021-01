Wetterbilanz 2020

Auf dem Kahlen Asten, mit 842 m der zweithöchste Berg im Sauerland

brilon-totallokal: Ein Rückblick: Wenig Regen und hohe Temperaturen

Der Monat Februar zeigte sich im Sauerland mit viel Wind durch das Sturmtief Sabine und das Tief Yulia. Die höchste Windböe am 10. Feb. auf dem Kahlen Asten erreichte 136 km/h. Der Wind wehte im Jahresmittel zwischen 3 und 4 Windstärken.

Die Regenmenge war mit 1095 mm zu niedrig. Das sind nur etwa ¾ von der Durchschnittshöhe von 1475 mm aus den Vergleichsjahren von 1960 bis 1991. Viele Monate waren zu trocken. Ausnahmen waren der Februar und der Oktober. Viel zu hoch lag mit 7,2° C die Jahres-Mitteltemperatur.! Zum Durchschnitt von 4,9 °C sind das hohe 2,3 Kelvin zu viel. Die niedrigste Temperatur wurde am 30. März mit minus 8 °C, der Höchstwert im viel zu warmen Monat August am 9. Aug. mit 29,4 °C gemessen. Die Sonne schien mit 1600 h reichlich. Nach einem sonnigen September war der Oktober jedoch recht sonnenarm.

Wie sagte Tobias Fuchs vom DWD: „Das sehr warme Jahr 2020 darf uns nicht kalt lassen.“

Daten DWD, Text und Grafik *Regen und Temperatur*

Quelle: D. Frigger

