Clever Heizen in der Übergangszeit

brilon-totallokal: Der milde Winter hat bereits vielen Verbrauchern niedrige Heizkosten beschert. Noch besser hat’s, wer im Frühjahr ganz auf den eigenen Kaminofen setzen kann. Denn die stilvollen Feuerstätten bieten ein einzigartiges Wärmeerlebnis mit romantischem Flammenspiel und besonders angenehme infrarote Strahlungswärme. Die Heizleistung der Feuerstätten reicht meist aus, den individuellen Wärmebedarf in den eigenen vier Wänden zu decken. Auch sind die Brennstoffkosten für Kaminholz, Kohle und Briketts in der Nebensaison oft besonders niedrig. Durch Frühbezugsaktionen des Brennstoffhandels lohnt sich in der Regel die Bevorratung für das ganze Jahr.

Beim Brennstoffkauf sollten Verbraucher grundsätzlich auf eine einwandfreie Qualität achten: Gutes Brennholz muss stets trocken und sauber sein. Ebenso ist es wichtig, dass es frei von Ungeziefer oder Schimmelsporen ist. Je nach Holzsorte und Restfeuchtigkeit kann der Heizwert deutlich schwanken. Zum Vergleich: Bei einer Restfeuchte von 20 Prozent bringt es etwa der Raummeter Buche auf einen Heizwert von 1945 Kilowattstunden (kWh), der Raummeter Birke nur auf 1759 kWh. Eine gute Wahl sind hochwertige Braunkohlenbriketts vom Lausitzer Hersteller REKORD, die sich am eingeprägten Schriftzug erkennen lassen.

Sie werden in zehn- oder 25-Kilogramm-Verpackungen oder als Schüttgut ausgeliefert. Vorsicht ist bei Holzbriketts geboten, denn je nach Hersteller und Rohstoffbasis weisen sie große Qualitätsschwankungen auf. Befinden sich Reste von Laminat, Kunststoff oder Farbe im verarbeiteten Holz, dürfen die Briketts nicht verbrannt werden. Experten empfehlen deshalb, ausschließlich DINplus geprüfte Qualität zu beziehen. Neben dem klassischen Brikett-Sortiment hält der ostdeutsche Traditionshersteller in seinem Online-Shop zudem auch „Rundum-sorglos-Pakete“ für den perfekten Kaminabend bereit – Anzünder, Anfeuerholz und Co. inklusive. Hier finden Interessierte alles Wissenswerte rund um Heizmöglichkeiten mit festen Brennstoffen.

Bild: Gutes Brennholz sollte einige grundlegende Eigenschaften besitzen: Es muss sauber und trocken sowie frei von Schimmel und Ungeziefer sein.

