Schulanmeldungen für Olsberger Sekundarschule

Anmeldung an der Sekundarschule Olsberg-Bestwig ab Mitte Februar persönlich oder per Post möglich

brilon-totallokal: Die Anmeldung der Sekundarschule Olsberg-Bestwig für Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klasse 5 findet in diesem Jahr von Montag, 15. Februar, bis einschließlich Freitag, 26. Februar, statt. Anmeldungen können jeweils im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr in den Sekretariaten an beiden Standorten vorgenommen werden, wobei jedoch keine Klasse 5 am Teilstandort Bestwig mehr gebildet wird. Am Mittwoch, 24. Februar, können zudem auch von 16 Uhr bis 18 Uhr weitere Anmeldungen entgegengenommen werden.

Gern berät das Schulleitungsteam telefonisch jederzeit unter der Nummer des Sekretariats Olsberg (02962 976180) zu allgemeinen Fragen. Hierzu kann das ausführliche Informationsangebot auf der Homepage www.sk-olsberg-bestwig.de genutzt werden, wo auch das Anmeldeformular zur Verfügung steht.

Zur Anmeldung mitzubringen sind: das Anmeldeformular der Sekundarschule Olsberg-Bestwig (auch bei der Anmeldung im Sekretariat erhältlich), das letzte Grundschulzeugnis, die Empfehlung der Grundschule und der Anmeldeschein, ein Nachweis über die Masernschutzimpfung (Impfpass oder ärztliche Nachweis-Bescheinigung, ein zugehöriges Formular ist ebenfalls auf der Homepage hinterlegt).

Wer den persönlichen Kontakt aufgrund der Pandemie vermeiden will, kann die Unterlagen per Post an das Sekretariat Olsberg, Am Schwesternheim 5, 59939 Olsberg schicken. Bei Bedarf kann auch telefonisch ein Termin vereinbart werden.

