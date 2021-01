Der Natur auf der Spur

Mit nachhaltigen Möbelkollektionen holt man sich norwegisches Lebensgefühl in die eigenen vier Wände

brilon-totallokal: Endlose Fjorde, hohe Berge, sprudelnde Wasserfälle und vieles mehr – Norwegen ist bekannt für seine atemberaubende Landschaft, die Jung und Alt gleichermaßen in ihren Bann zieht. Kein Wunder also, dass sich die Liebe zur Natur in allen Lebensbereichen widerspiegelt. So auch im Möbeldesign, denn die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden bei der Produktion großgeschrieben.

Die Einrichtungsideen und Wohntrends der imm cologne 2020 haben es gezeigt: Reduktion und Nachhaltigkeit in den eigenen vier Wänden rücken immer mehr ins Bewusstsein der Menschen und bestimmen somit auch das Interieur. Der skandinavische Möbelproduzent Ekornes hat sich dies besonders auf die Fahne geschrieben, denn das norwegische Unternehmen verbindet bei der Herstellung seiner Stressless® Relaxmöbel die Bereiche Produktion und Umweltschutz effizient miteinander. Die Verwendung von organischen Materialien ist für die Norweger aufgrund ihrer Liebe und Nähe zur Natur eine Grundvoraussetzung.

Mit der Kombination von schlichtem, modernem Design und hoher Funktionalität betont die Firma durch ihre Möbel zudem symbolisch den gleichberechtigten, authentischen Lebensstil ihres Landes und schafft eine Wohnkultur, die jedem zugänglich ist. Um Ressourcen zu sparen, recycelt Ekornes anfallende Holzabfälle, indem diese vor Ort fürs Heizen genutzt werden. Dadurch trägt das Unternehmen einen wichtigen Teil zur Senkung des CO2-Ausstoßes bei, da schädliche Faktoren wie das Abtransportieren der Abfälle per Lkw, Heizöl und der Stromverbrauch nachweislich reduziert werden.

Doch die Stressless® Relaxmöbel überzeugen nicht nur durch Nachhaltigkeit und Langlebigkeit, sondern auch durch höchsten Komfort, individuelles Design und tolle Features wie z. B. das BalanceAdapt™ System. Dieses sorgt etwa bei den Sofa-Modellen Stressless® Stella und Stressless® Bella oder den Esszimmerstühlen der Stressless® Dining Kollektion für die perfekte Balance in allen Sitzpositionen. Das Beste: Auf die innere Technik der innovativen Möbel gewährt Ekornes zehn Jahre Garantie.

Bild: Die Liebe zur Natur spiegeln die Norweger auch in ihren Möbelkollektionen wider: Die Themen Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz werden bei der Produktion der Stressless® Relaxmöbel großgeschrieben.

