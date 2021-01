Förderung Ganztagsbetreuung

Mehr Kapazität und mehr Qualität für die Ganztagsbetreuung

brilon-totallokal: Ganztägige Betreuungsangebote an den Schulen in Nordrhein-Westfalen fördern nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern, sondern sind ein wichtiger Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit in unserem Land. Deshalb ist es besonders für die Zeit nach der Corona-Krise mit ihren vielen Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler wichtig, die Infrastruktur in der Ganztagsbetreuung noch schneller als bisher auszubauen. Zu diesem Zweck haben sich Bund und Länder auf ein Investitionsprogramm geeinigt, mit dem insgesamt 750 Millionen Euro in die deutschen Grundschulen fließen sollen. Jetzt steht fest: Für die Schulen in den nachfolgenden Städten stehen aus diesem Programm die entsprechenden Summen für den Ausbau der Kapazitäten und der Qualität in der Ganztagsbetreuung zur Verfügung.

Stadt Arnsberg 728.700,00 Euro

Gemeinde Bestwig 105.800,00 Euro

Stadt Brilon 235.900,00 Euro

Gemeinde Eslohe 104.900,00 Euro

Stadt Hallenberg 55.700,00 Euro

Stadt Marsberg 164.100,00 Euro

Stadt Medebach 80,000,00 Euro

Stadt Meschede 291.800,00 Euro

Stadt Olsberg 129.800,00 Euro

Stadt Schmallenberg 234.700,00 Euro

Stadt Sundern 227.100,00 Euro

Stadt Winterberg 110.000,00 Euro

Dazu erklären die beiden Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff MdL und Klaus Kaiser MdL: „Die Anfragen an uns als Landespolitiker in der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt: Die Kommunen als Schulträger sind bereit und warten auf diese Investitionsmittel für die Ganztagsbetreuung. Die Förderrichtlinie schafft jetzt Planungssicherheit. Für die Städte und Gemeinden stehen die o. g. Summen zur Verfügung, um neue ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote an den Grundschulen aufzubauen oder die Qualität bei bestehenden Ganztagskonzepten zu stärken.

Viele Schülerinnen und Schüler sind während der Pandemie ins Hintertreffen geraten, weil sie unter erschwerten Bedingungen zu Hause statt im Klassenverband und mit ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer in der Schule lernen mussten oder müssen. Insbesondere an den Grundschulen, wo der direkte Kontakt, persönliche Beziehungen und Geborgenheit noch sehr wichtig sind, wiegen solche Einschnitte schwer. Deshalb ist es goldrichtig, jetzt hier zu investieren und den Grundstein dafür zu legen, dass es nach der Corona-Krise nicht nur bergauf geht für die Bildung unserer Jüngsten, sondern steil bergauf.“

Hintergrund:

Bund und Länder haben zur Abmilderung der Corona-Folgen eine Verwaltungsvereinbarung für das Investitionsprogramm in den Ganztagsausbau geschlossen. Von den insgesamt 750 Millionen Euro stehen Nordrhein-Westfalen nach dem Königsteiner Schlüssel gut 158 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung, die durch das Land sowie die Kommunen vor Ort jeweils um knapp 34 Millionen Euro ergänzt werden. Förderanträge der Schulträger sind bis zum 28. Februar bei den Bezirksregierungen einzureichen.

Quelle: Matthias Kerkhoff, MdL

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon