Kitas im HSK erhalten Förderung aus dem Bundesprogramm

brilon-totallokal: Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese, freut sich, das mit der dritten Förderwelle des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ zwei weitere Einrichtungen im Hochsauerland eine Bewilligung erhalten haben. Die Kita Heilig Geist in Arnsberg-Hüsten wird bis Ende 2022 mit 50.000 Euro gefördert, mit ebenfalls dieser Fördersumme erhielt auch die Hüstener Kita Krümelkiste eine Bewilligung.

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ fördert das Bundesfamilienministerium seit 2016 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Neben der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung sind die inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien weitere Handlungsfelder. Ab 2021 wird innerhalb der Handlungsfelder ein neuer Fokus auf den Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen gelegt.

„Es freut mich besonders, dass mit den zwei in diesem Förderzyklus dazu gekommenen Kitas in Arnsberg-Hüsten im Hochsauerlandkreis seit 2016 bereits zwanzig Kitas von der Bundesförderung profitieren konnten“, erklärt Wiese und betont weiter: „Von dem großen Engagement in den Sprach-Kitas und der wichtigen Arbeit die dort geleistet wird, konnte ich mich bei persönlichen Besuchen in heimischen Sprach-Kitas bereits überzeugen.“

