Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger – KN95-Masken (FFP2-Standard) zum Preis von 1,50 € am Drive-in abholen

brilon-totallokal: Seit Montag, 25. Januar 2021, ist für bestimmte Bereiche (Einkauf, Arztpraxen, Bus und Bahn, Gottesdienste) das Tragen von Masken angeordnet, deren verlässliche Schutzwirkung aufgrund einheitlicher Standards und behördlicher Prüfungen über die Schutzwirkung von nicht spezifizierbaren Alltagsmasken hinausgeht. Dies gilt zum einen für medizinische Masken (sog. OP-Masken) nach der Norm EN14683 und Masken des FFP-2 Standards (EN 149).

Um allen Brilonerinnen und Brilonern die Möglichkeit eines günstigen Erwerbs geeigneter Masken einzuräumen, bietet die Fa. Sportpoint ab sofort KN95-Masken (entspricht dem FFP2-Standard) zum Preis von 1,50 € je Maske an. Für die OP-Masken wird ein Preis von 0,50 € angeboten.

Dazu ist coronagerecht ein Drive-in am Firmensitz in der Papestraße 33 eingerichtet, der Montag bis Samstag von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet ist. Es ist nur Barzahlung möglich. Bei größeren Mengen kann auch per Rechnung bezahlt werden. Das Angebot gilt vorerst vom 29.01.2021 bis zum 05.02.2021. Sollte entsprechender Bedarf da sein, wird diese Aktion entsprechend verlängert.

„Wir freuen uns über dieses Angebot, das Firmeninhaber Michael Dornow und sein Team uns als Bürgerinnen und Bürgern unterbreiten. Die OP-Masken sind in der neuen Corona-Schutzverordnung ausdrücklich als medizinische Masken anerkannt“, betont Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

