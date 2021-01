Briloner Rockband Rustikarl und ihre Fans spenden 1500 Euro

Gelungene Online-Weihnachtsaktion zugunsten des Kinderhospizes Balthasar in Olpe

brilon-totallokal: Mit einem virtuellen Adventskalender voller rockiger Überraschungen konnten die fünf Musiker von Rustikarl 1500 € an Spenden zusammensammeln. Der Spendenerlös geht an das erste Kinderhospiz in Deutschland, die seit über zwanzig Jahren existierende Einrichtung Balthasar in Olpe.

Fans und Freunde von Rustikarl stand im Advent je ein rockiges Türchen offen, in dem sich jeweils Geschenke aus der deutschen Rockszene und der heimischen Briloner Wirtschaft befanden. So gab es u.a. Merchandising Artikel von den Rogers, Elfmorgen, One Tape und natürlich auch von Rustikarl selbst zu gewinnen.

Fotocredits: Rustikarl

Quelle: Rustikarl

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon