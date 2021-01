POL-HSK: Pressetermin: Gemeinsam mit den Sparkassen und Banken gegen die Betrüger

Fast täglich zeigen Bürgerinnen und Bürger im HSK Betrugsdelikte, wie falsche Polizisten oder den Enkeltrick bei der Polizei an.

brilon-totallokal: In den meisten Fällen legen die Angerufenen wieder auf und informieren die echte Polizei. Aber auch im Sauerland erbeuteten die Täter schon fünfstellige Summen. Die Opfer werden durch die Täter geschickt manipuliert und zur Bank geschickt. Hier heben sie das Geld ab. Bereits jetzt leisten die Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeiter gute Präventionsarbeit. Viele Taten werden durch freundliche Kundengespräche im Rahmen der Geldabhebung bekannt und verhindert. Leider gelingt es den Tätern aber immer wieder die Opfer durch konkrete Handlungsanweisungen so zu instruieren, dass den Bankmitarbeiter keine Anhaltspunkte für eine bevorstehende Straftat mitgeteilt werden.

Hohe Bargeldsummen werden daher ab sofort in einem zwischen den Banken und der Polizei gemeinsam ausgearbeiteten Umschlag übergeben. Auf dem Umschlag befinden sich konkrete Fragen und Hinweise an die potentiellen Opfer. Die Fragen führen dazu, dass die gängigen Betrugsvarianten (Enkeltrickbetrug, Gewinnversprechen am Telefon, Schockanrufe und falsche Polizeibeamte) noch vor der Geldübergabe an die Täter verhindert werden können.

Gemeinsam mit den Sparkassen und Banken des HSK stellen Landrat Dr. Schneider und der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, Polizeidirektor Klaus Bunse, am Montag, 01. Februar 2021 um 15:30 Uhr, die Kooperation gegen die Betrüger im Kreishaus Meschede (Raum F1) vor.

Hierzu sind selbstverständlich auch die Medienvertreter eingeladen! Aufgrund der Corona-Pandemie ist Voranmeldung bis zum 29. Januar 2021, unter der 0291 / 90 20 1142 zwingend erforderlich.

