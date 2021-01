Wir bringen den Fans in Brilon den Super Bowl nach Hause

Lieferservice statt Party: Lumberjacks planen Aktion zum Football-Endspiel

brilon-totallokal: „Wenn wir den Super Bowl in diesem Jahr nicht zusammen mit unseren Fans feiern können, dann bringen wir unseren Fans den Super Bowl nach Hause.“ Axel Hoepfner, Vorsitzender der Brilon Lumberjacks, ist trotz der Corona-Pandemie optimistisch. Klar, eine Party, wie sie die Lumberjacks in den vergangenen Jahren zusammen mit der Volksbank Brilon – Büren – Salzkotten veranstaltet haben, kann es diesmal nicht geben. Deshalb planen die Lumberjacks zusammen mit der Volksbank, zwei bekannten Briloner Köchen und einigen heimischen Unternehmen eine andere Aktion: Die Fans können sich zum Endspiel der amerikanischen Profiliga Essen bestellen. Die Köche Andreas Piorek und Thomas Hillebrand bereiten es frisch zu – und die Spieler der Brilon Lumberjacks liefern es bis an die Haustür.

Während die Lumberjacks Ende vergangenen Jahres über eine Alternative zur Super-Bowl-Party nachdachten, entwickelte die Briloner Marketing-Agentur KARMA zusammen mit Andreas Piorek und Thomas Hillebrand ein Kochshow-Format für das Internet. „Wir durften die Beiden bereits beim Livestream zu den virtuellen Hansetagen begleiten“, sagt Sören Duschek, Geschäftsführer von KARMA. „Daraus entstand die Idee für das neue Format ‚Prost Mahlzeit!‘. Dabei machen Pio und Thommy das, was sie am besten können: kreative Gerichte, gemixt mit lockeren Sprüchen und bekannten Briloner Gesichtern.“

Als sich die Wege von KARMA und den Lumberjacks kreuzten, nahm das Konzept für die erste Folge der Kochshow Gestalt an: Zusammen mit dem Lumberjacks-Spieler und Hobbykoch Dominik Rehbein bereiten Andreas Piorek und Thomas Hillebrand das „Lumberjacks-Super-Bowl-Menü“ zu. Auf dem Menüplan stehen unter anderem ein Steak-Sandwich, ein Burger mit mariniertem Schweinefleisch, Hähnchenkeulen mit Curry-Paste und Kartoffel-Wedges. Die erste Folge von „Prost Mahlzeit!“ ist ab jetzt online auf der Seite www.briloner-eselsohr.de/prost-mahlzeit und auf den Social-Media-Kanälen des Magazins „Eselsohr“ und bei YouTube.

Wenn in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar (Sonntag auf Montag) die Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs um den Super Bowl spielen, können sich die Football-Fans in Brilon aus den dort vorgestellten Gerichten ihr Wunschmenü zusammenstellen und nach Hause bestellen. Andreas Piorek und Thomas Hillebrand bereiten das Essen frisch zu. Die Spieler der Brilon Lumberjacks bringen es bis an die Haustür.

Auf www.briloner-eselsohr.de/prost-mahlzeit finden Interessierte das komplette Menü, die Preise und ein Bestellformular. Damit die Aktion organisatorisch zu bewältigen ist, müssen Bestellungen auf das Stadtgebiet von Brilon begrenzt bleiben. „Wir freuen uns, dass die Volksbank uns wieder unterstützt und die Bestellungen online entgegen nimmt“, sagt Lumberjacks-Vorsitzender Axel Hoepfner. „So haben wir unseren bisherigen Partner wieder an Bord und neue Partner gewonnen.“

Bis Samstag, den 6. Februar, um 12 Uhr können die Bestellungen online aufgegeben werden. Kurzentschlossene finden dann auf der Internetseite eine Telefonnummer, unter der sie auch später noch bestellen können. Am Sonntag ab 18 Uhr werden die Bestellungen ausgeliefert. Bezahlt werden kann bequem und sicher über das Online-Payment der Volksbank.

Von jedem verkauften Essen geht 1 Euro in die Vereinskasse der Lumberjacks. „Wir sind für diese Unterstützung sehr dankbar“, sagt Axel Hoepfner. Da 2020 die komplette Saison ausgefallen ist, fehlen dem Verein die Einnahmen aus den Heimspielen. „Da auch für 2021 noch nicht absehbar ist, ob und wie Spiele stattfinden werden, freuen wir uns, mit dieser Aktion den Kontakt zu unseren Fans halten zu können.“

Bild: Die beiden Briloner Köche Andreas Piorek (links) und Thomas Hillebrand freuen sich darauf, am Super-Bowl-Abend für die heimischen Football-Fans zu kochen.

Fotocredits: KARMA Marketing

Quelle: Mario Polzer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon