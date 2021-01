Wolfgang Diekmann weiter Mitglied der LWL

Wolfgang Diekmann, CDU-Kreistagsmitglied und Ortsvorsteher von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle, ist auch weiterhin Mitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe (LWL).

brilon-totallokal: Er gehört dem „Westfalenparlament“ seit 2004 an und vertritt die Interessen der Menschen des Hochsauerlandkreises. Die CDU-LWL-Fraktion hat ihn auch im Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers für die Wahlperiode 2021-2025 einstimmig wiedergewählt. Er ist Mitglied im Gesundheits-/Krankenhausausschuss und im Schulausschuss. Die CDU-Fraktion hat mit 45 die meisten Sitze vor der SPD mit 34 und den Grünen mit 24 Sitzen. Insgesamt gehören dem Parlament sechs Fraktionen an. Die Abgeordneten des Westfalenparlaments gestalten die politische Arbeit des LWL und sind Vertreter der 18 Kreise und neun kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe. Zu den Aufgaben des LWL als Kommunalverband gehören die Bereiche Soziales, Psychiatrie, Jugend und Schule, Maßregelvollzug und der Bereich Kultur. Der LWL verwaltet einen Etat von über 3,5 Milliarden Euro und ist Träger von 35 Förderschulen, 21 psychiatrischen Kliniken, Pflegezentren, Wohnverbünde und 18 Museen und hat über 18.000 Beschäftigte.

Vor der konstituierenden Sitzung der Landschaftsversammlung hatten sich CDU und GRÜNE auf eine Zusammenarbeit für die nächsten 5 Jahre verständigt. Sie löst die bisherige Koalition von CDU und SPD ab.

Quelle: Wolfgang Diekmann

