Lions-Adventskalender: Gewinne bis Ende Februar abholen

Die Gewinne aus der Adventskalender-Aktion 2020 des Lions Clubs Olsberg-Bestwig können noch bis Ende Februar in Empfang genommen werden.

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig: Daran erinnern die Organisatoren des Lions Clubs. Die Preisgutscheine für den Raum Olsberg können dabei in der Kleinen Galerie, Bahnhofstraße 2, in Olsberg abgeholt werden.

Aufgrund der Vorgaben der Coronaschutzverordnung ist dafür eine Terminabsprache unter Tel. 02962/2917 oder per E-Mail an [email protected] erforderlich. Für den Bereich Bestwig liegen die Preisgutscheine in der Apotheke Nieder, Bundesstraße 159, bereit.

Mehr Infos zum heimischen Lions Club gibt es auch unter www.lionsclub-olsberg.de im Internet.

Quelle: Jörg Fröhling – Lions Club

