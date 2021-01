Persönliche Beratung für Eltern, Kinder und Jugendlicheim Corona-Lockdown

Der anhaltende Lockdown verstärkt die Belastungen von Familien.

brilon-totallokal: Altkreis Brilon: Die Beratungsstellefür Eltern, Kinder und Jugendlichein Brilon bietet daher in diesen Krisenzeiten kurzfristig Termine an. Diese können auf unterschiedlichen Kanälen stattfinden: Erstgespräche und Folgetermine sind persönlich in der Beratungsstelle möglich–mit den bekannten Hygienevorschriften. Das Team berät auch über Telefon, in geschützten Video-Gesprächen und online über die ebenso geschützte Plattform des Deutschen Caritasverbandes.

Terminvereinbarung für den gesamten Altkreis Brilon unter 02961/2489.

Online Beratung: https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/eltern-familie/oder https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinder-jugendliche/

Bei der Anmeldung bitte PLZ angeben. Ihre Anfrage wird der jeweiligen Beratungsstelle zugeleitet und eine Antwort erfolgt zeitnah.

Quelle: Caritasverband Meschede e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon