Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen kann…

Das IHK-Bildungsinstitut hat sein Angebot angepasst und bietet nahezu alle Themen auch als Online-Formate an

brilon-totallokal: “Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg gehen.” Das Sprichwort ist wohl eine Übersetzung aus dem englischen Sprichwort “If the mountain will not come to Mohammed, Mohammed will go to the mountain.” Nach diesem Motto und mit dem Slogan „Wir sind da, wo unsere Kunden sind – Online!“, hat das IHK-Bildungsinstitut sich der Situation gestellt und bietet jetzt nahezu alle Themen auch als Online-Training an.

Die tägliche Zeit, die wir in Deutschland im Internet verbringen, lag 2020 bei 204 Minuten. 120 Minuten entfallen laut aktueller ARD/ZDF-Onlinestudie auf das mediale Internet. Insbesondere in der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen hat sich die Nutzungsdauer von Online-Angeboten aus dem Bereich des medialen Internets um fast eine Stunde auf über 4 Stunden erhöht. Den größten Zuwachs bei den Nutzern verzeichnet die Altersgruppe der über 60-Jährigen.

Wir sind täglich 3 Stunden online – mindestens

Nie zuvor waren wir so viel im Netz, in den Sozialen Medien und in Online-Konferenzen unterwegs. Es liegt also auf der Hand, dass auch die webbasierte Weiterbildung in diesen Tagen hoch im Kurs ist. „Während im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 unsere Online-Angebote noch mit Zurückhaltung wahrgenommen wurden, ist jetzt ein regelrechter Boom entstanden.“, erklärt Roman Bohle, Leiter des IHK-Bildungsinstituts.

Unabhängig von Zeit und Raum trainieren

Die Vorteile von Online-Trainings überzeugen: Die User profitieren von einer großen Flexibilität. Sie sind nahezu unabhängig von Zeit und Raum. Viele Dozenten arbeiten mit aufgezeichneten Modulen, so dass Lerneinheiten beliebig oft wiederholt abgerufen werden können. Angebote können selbständig erarbeitet, Medien und Dokumente können ausgetauscht werden. In Konferenzen hat man (immerhin) virtuellen Kontakt und kann sich in Arbeitsgruppen austauschen.

„Wir freuen uns, wenn wir unsere Teilnehmer möglichst bald dann auch wieder “live und in Farbe” in unseren Präsenztrainings wiedersehen. Bis dahin heißt es jetzt: “…Mohammed will go to the mountain” so Roman Bohle.

Die aktuellen Trainings sind zu finden unter: www.ihk-bildungsinstiut.de

