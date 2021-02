Allem gewachsen und Selbstversorger werden

Selbstversorger werden und Obst und Gemüse unter Glas anbauen

brilon-totallokal: Kontakte reduzieren und zu Hause bleiben, um sich und andere nicht zu gefährden – das begleitet uns jetzt schon viele Monate. Warum nicht aus der Not eine Tugend machen und im eigenen Garten knackfrisches Obst und Gemüse anbauen? Wer zum Selbstversorger wird, muss sich im Supermarkt nicht mehr um die letzte verschrumpelte Aubergine balgen, die, in Spanien oder der Türkei angebaut, außerdem einen weiten Weg hinter sich hat und möglicherweise bedenkliche Pestizide enthält. Also her mit einem Gewächshaus und all den leckeren Vitaminbomben, die unter Glas geschützt heranreifen können, um später auf dem Teller zu landen!

Doch welche Gewächshaus-Variante passt am besten zu den persönlichen Bedürfnissen? WAMA bietet eine breite Produktpalette an witterungsbeständigen Modellen für jeden Anspruch und jede Grundstücksgröße. Ob Mini-, Midi-, Maxi- oder Profiserie, ob freistehend oder angelehnt, ob schickes Erker- oder komfortables Hochbeet-Gewächshaus: Die sturmsicheren Glashäuser sind perfekt isoliert und ausreichend belüftet, sodass sich Kopfsalat, Kohlrabi und Co dort wie zu Hause fühlen und wachsen und gedeihen können. Lust auf exotische Früchte? Kein Problem! Die Tropic-Variante mit Spezialisolierung bietet Kiwi, Mango und Orange ideale Bedingungen und garantiert beste Ernteergebnisse – für raffinierte Desserts, gesunde Smoothies oder einfach nur für zwischendurch. Das Beste: Man tut etwas für sich selbst – und fürs Klima! Denn kurze Transportwege schonen Umwelt und Ressourcen.

