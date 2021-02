Die Welt liegt mir zu Füßen – Phthalatfreie Vinylböden

Phthalatfreie Sortimente eröffnen neue Möglichkeiten im Bereich der wohngesunden Vinylböden

brilon-totallokal: „Die Welt liegt mir zu Füßen“ – ein Sprichwort, das in den eigenen vier Wänden wörtlich genommen werden kann. Denn „auf dem Boden der Tatsachen“ beginnt die wohngesunde Umgebung. Umso wichtiger ist es, dass der Untergrund allen Ansprüchen gerecht wird. Die Wahl eines neuen Fußbodens sollte deshalb gut durchdacht sein.

Unter dem Motto „With love from Germany“ präsentiert die Sortimentserweiterung von CHECK eine vielfältige Auswahl an Formaten und Dekoren zum Kleben und Klicken. Die phthalatfreie „World of Dryback“-Kollektion umfasst feuchtigkeitsabweisende Böden zum Kleben, die sich optimal mit Warmwasserfußbodenheizungen kombinieren lassen. Laufgeräusche werden durch die Eigenschaften des Bodenbelags automatisch reduziert, eine Trittschallunterlage ist somit überflüssig.

Die fußwarmen Böden überzeugen besonders durch ihre geringe Aufbauhöhe, die hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer – auch einem Einsatz in Wohnwintergärten sowie vor bodentiefen Fenstern steht nichts im Wege. Die per Klick-System verlegbaren Böden der „World of SPC“ verfügen über eine mineralische, weichmacherfreie Trägerplatte, die nicht nur besondere Stabilität verleiht, sondern auch hitze- und feuchtigkeitsunempfindlich ist. Die strapazierfähigen Böden eignen sich besonders gut für stark beanspruchte Bereiche sowie – durch ihre geringe Aufbauhöhe – auch für die Verlegung auf bestehenden Untergründen.

Das Sortiment umfasst mehrere, an die demografische Städtestruktur angelehnte Kollektionen: Die Einstiegskollektion „Village“ beinhaltet ein klar strukturiertes Sortiment, das besonders im Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Größe und Vielfalt hingegen prägen das Angebot der „Town Collection“, die neben klassischen Dielen auch Breitdielen und Fliesen in vielen Formaten und Dekoren umfasst. Die „City Collection“ begeistert mit einer eindrucksvollen Palette an besonderen Dekoren. Ein Highlight sind z.B. Breitdielen mit synchroner Oberfläche, die aufgrund ihrer einzigartigen Struktur und Haptik das Gefühl eines Echtholzbodens vermitteln. In der „1×4 Collection“ sind Breitdielen und Vinylböden im Herringbone-Dekor in jeweils vier verschiedenen Ausführungen erhältlich – zum Klicken oder Kleben.

Weitere Informationen unter www.check-floors.de.

Bild: „With love from Germany“: Während die phthalatfreie „World of Dryback“-Kollektion feuchtigkeitsabweisende Vinylböden zum Kleben umfasst, verfügen die per Klick-System verlegbaren „World of SPC“-Böden über eine weichmacherfreie, hitze- und feuchtigkeitsunempfindliche Trägerplatte.

Foto: epr/Koczwara-Vertriebs GmbH

Quelle: Koczwara Vertriebs-GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon