Geocaching – Wir suchen einen Schatz

Löwenzahn-Geocaching in Naturparken und Geoparks

brilon-totallokal: Der Corona-Lockdown mit Homeschooling, Homeoffice und Notbetreuung in Kitas und Grundschulen fordert Kinder, Eltern, Betreuer*innen und Lehrkräfte in besonderer Weise. Was macht man also am besten, wenn Kinder und Erwachsene eine kleine Auszeit von zu Hause brauchen? Wenn die klassischen Ausflugsziele geschlossen oder überlaufen sind? Wenn Kopf und Körper unbedingt nach Bewegung an der frischen Luft ist – und trotzdem alle Corona-Kontakt- und Abstandsregeln eingehalten werden sollen?

In diesem Fall ist das Löwenzahn Geocaching in Naturparken und Geoparks eine tolle Möglichkeit des Naturerlebens „mit Abstand“ – und ein ideales Ziel für einen Ausflug mit der Familie! Mit dieser Schatzsuche wird ein mitunter für Kinder langweiliger Spaziergang richtig abenteuerlich, ganz ohne Massenauflauf oder Ansteckungsgefahr.

Gemeinsam mit der ZDF-Sendung Löwenzahn, die gerade im letzten Jahr ihren 40. Geburtstag gefeiert hat, lädt der Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN) Kinder und Jugendliche dazu ein, in Naturparken und Geoparks auf Schatzsuche zu gehen. Irgendwo im Wald oder auf der Wiese, zwischen Steinen und Sträuchern sind die „Löwenzahn-Caches“ versteckt. Wer den Schatz – einen Code aus Zahlen und Buchstaben – findet und an die Löwenzahn-Redaktion des ZDF sendet, erhält von dort eine kleine Überraschung zugeschickt.

„Familien und Kindern wollen wir – gemeinsam mit der ZDF-Löwenzahn-Redaktion -Lust darauf machen, raus in die Natur zu gehen und Abenteuer vor der eigenen Haustür zu erleben. Das ist eine tolle Möglichkeit, draußen in der Natur ein bisschen Abstand vom eingeschränkten Corona-Alltag zu bekommen.“, so Friedel Heuwinkel, Präsident des VDN.

Seit 2009 kooperieren die ZDF-Kindersendung „Löwenzahn“ und der Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) u.a. im Bereich Geocaching. Gemeinsam laden sie Kinder dazu ein, in Naturparken und Geoparks auf Schatzsuche zu gehen.

Quelle: Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon