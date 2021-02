Online zum Projektmanager (IHK)

Projekte erfolgreich managen

brilon-totallokal: Das IHK-Bildungsinstitut stellt ein Zertifikat für alle Projektmanager zur Verfügung.

Der Weg bis zur Übergabe des Zertifikats ist klar strukturiert: Innerhalb von 48 Unterrichtsstunden im Präsenzunterricht – in den Räumen des IHK-Bildungsinstituts in Lippstadt – und 40 Online-Unterrichtsstunden lernen die künftigen IHK-Projektmanager durch teamorientierte Projektarbeit ihre Arbeitsweise neu auszurichten, um Aufgaben verschiedenster Art wirksam zu lösen. An den Präsenztagen und in virtuellen Arbeitsphasen bearbeiten die Teilnehmer Online- und Einsendeaufgaben sowie eine Fallstudie.

Das Zertifikat „Projektmanager (IHK)” wird erteilt, wenn mehr als 50 Prozent der zu erzielenden Gesamtpunktzahl erreicht werden. Um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten, sind maximal 12 Teilnehmer pro Lehrgang vorgesehen.

Gegebenenfalls wird der Lehrgang auch komplett im Online-Verfahren angeboten. Weitere Informationen können beim IHK-Bildungsinstitut, Roman Bohle, Telefon 02941 9747520 oder Mail: [email protected], erfragt werden.

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

