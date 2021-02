Offener Brief der Kita Mitarbeiter an die Politik

Offener Brief der Mitarbeitervertretungen (MAV) der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hellweg, Hochsauerland-Waldeck und Siegerland-Südsauerland.

brilon-totallokal: Wir, die MAVen, befassen uns mit allen Angelegenheiten, die die Kolleg*innen in den Kindertageseinrichtungen betreffen, ähnlich den Betriebsräten in der freien Wirtschaft. Grundlage ist die MAVO (Mitarbeitervertretungsordnung, MAVO § 26) hierzu zählt die Durchführung der Vorschriften für den Arbeitsschutz, die Unfallverhütung und den Einsatz für die Gesundheitsförderung.

Die momentane Situation in den Kitas hat uns veranlasst den anhängenden Brief an die Minister zu schreiben. Denn in NRW sind die Kitas nicht geschlossen, so dass die Kolleg*innen Kontaktreduzierungen nicht umsetzen können. Durch die täglich steigenden Kinderzahlen in den Kitas fühlen sich die Mitarbeiter zunehmend in ihrer Gesundheit gefährdet.

Unsere Forderungen entnehmen Sie dem Brief an die Minister.

Ansprechpartner:

Für Hellweg: Sandra Beinsen 02921-3442057

Für Hochsauerland-Waldeck: Renate Maiwald 02932-8980245

Für Siegerland-Südsauerland: Inge Sting 02761-925445

Quelle: Verwaltung Kath. Kitas im HSK

