POL-HSK: Sparkasse und Polizei küren Gewinner der Aktion “Verkehrssicheres Fahrrad”

Obwohl das letzte Jahr für viele Schülerinnen und Schüler anders als üblich verlaufen ist, konnten dennoch viele Viertklässler an der Radfahrausbildung und an der Aktion “Verkehrssicheres Fahrrad” der Sparkasse Meschede teilnehmen.

brilon-totallokal: Eine Voraussetzung für die Radfahrausbildung ist ein verkehrssicheres Fahrrad. Nur die Kinder, deren Fahrräder den Vorschriften entsprachen, konnten an der Verlosung teilnehmen.

Circa 250 Schülerinnen und Schüler zeigten Polizeihauptkommissarin Nina Mathweis ein vorschriftsmäßiges Fahrrad vor und nahmen somit an der Verlosung der Sparkasse Meschede teil.

Teilgenommen hatten Kinder der Raphaelgrundschule Eslohe mit den Teilstandorten Wennholthausen und Reiste, die Sprachförderschule “Gebrüder Grimm Schule” in Eslohe, die Grundschule “Unterm Regenbogen” Meschede mit Teilstandort Remblinghausen “St. Jakobus-Schule” und die St. Nikolaus-Schule in Freienohl mit Teilstandort “Don-Bosco-Schule” in Wennemen.

Da die Preisverleihung wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich in einer kleinen Feierstunde in der Sparkasse stattfinden konnte, besuchte PHK’in Mathweis die Kinder persönlich und übergab den glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner je eine vollgepackte Tasche mit Geschenken.

Die Aktion “Verkehrssicheres Fahrrad” bleibt auch in diesem Jahr ein fester Bestandteil der Radfahrausbildung und leistet damit einen lobenswerten Beitrag für die Verkehrssicherheit der Kinder.

