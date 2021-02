Energieversorger mit stimmigem Preis-Leistungs-Paket

Mit der Auszeichnung „TOP-Lokalversorger 2021“ wurde dies dem heimischen Energieversorger Stadtwerke Brilon erneut bescheinigt und diesmal gleich doppelt

brilon-totallokal: Das Unternehmen konnte beim unabhängigen Energieverbraucherportal in den Sparten Gas und Strom gleichermaßen überzeugen.

Um das begehrte Siegel zu erhalten, unterlaufen die Bewerber einen Prozess, der neben den Auszeichnungskriterien zu den üblichen Preis- und Vertragskomponenten auch andere Leistungen, wie z.B. Servicequalität, Versorgungssicherheit, regionales Engagement, Nachhaltigkeits- und Umweltaspekte sowie Datenschutz mit einbeziehen. Alle Teilnehmer des Wettbewerbs müssen die strengen Kriterien erfüllen, um die Auszeichnung zu erhalten. „Dass wir mit unseren Leistungen bereits zum wiederholten Mal überzeugen konnten, freut uns sehr und bestätigt uns, dass wir unseren Kunden faire Preise und umfassenden Service bieten“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Axel Reuber.

Der bundesweit ausgeschriebene Wettbewerb soll den Verbrauchern bei der Orientierung der oft unübersichtlichen Tarife helfen. Nur ein Teil der Versorger konnte schließlich den Auszeichnungskriterien für ihr lokales Versorgungsgebiet gerecht werden – darunter auch die Stadtwerke Brilon.

Auch in der Coronakrise sorgen die Stadtwerke für eine sichere und zuverlässige Versorgung. Ebenso können die Kunden selbstverständlich auf den Kundenservice der Stadtwerke zählen. Das Kundencenter in der Keffelker Straße ist zwar wegen des Lockdowns geschlossen, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind telefonisch unter der Nummer 02961-9886 0 oder per E-Mail unter [email protected] erreichbar. Sollte ein Anliegen nur persönlich geklärt werden können, ist dies nach telefonischer Rücksprache ebenfalls möglich.

