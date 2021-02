„Moderne Sportstätten 2022“ – Brilon und Hallenberg profitieren

„Fördergelder fließen zum Tennisclub Brilon 07 e.V. und zum SV Blau-Weiß Hesborn e.V.

brilon-totallokal: In der aktuellen Förderrunde des Sportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ erhält der Tennisclub Brilon 07 e.V. eine Förderung von 105.000,00 Euro und der SV Blau-Weiß Hesborn e.V. für drei Maßnahmen insgesamt einen Förderbetrag von 84.997,00 Euro. Ich freue mich sehr, dass die Vereine nun die Möglichkeit haben, eine moderne und bedarfsgerechte Sportstätte anzubieten“, so der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff. „Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer 1.“

Der Tennisclub will in Höhe von 210.000,00 Euro das Dach und die Außenfassade modernisieren und erhält eine Fördersumme von 105.000,00 Euro aus dem Sportstättenförderprogramm. Die Hesborner planen drei Maßnahmen: Sanierung des Dachs in Höhe von 36.600,00 Euro mit einer Förderung von 32.600,00 Euro. Die Modernisierung der Heizung und der Sanitäranlagen kosten dem Verein 43.400,00 Euro und werden mit 37.897,00 Euro durch das Programm mitfinanziert. Für die Modernisierung der Flutlichtanlage mit Gesamtkosten von 24.500,00 Euro unterstützt das Land mit einem Förderbetrag von 14.500,00 Euro.

Hintergrund:

Mit „Moderne Sportstätte 2022“ hat die NRW-Koalition das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat – Gesamtvolumen: 300 Millionen Euro. Damit sollen die Vereine in Nordrhein-Westfalen eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen können.

