DRK beginnt mit Impfungen in Seniorenzentren

Corona-Impfungen in den DRK-Seniorenzentren „Haus am Bomberg“ in Marsberg und „Josef-und-Herta-Menke-Haus“ in Winterberg-Silbach gestartet

brilon-totallokal: Am Freitag, den 22.01.2021 wurde mit den Corona-Impfungen im DRK-Seniorenzentrum „Haus am Bomberg“ in Marsberg begonnen. „Die Impfbereitschaft der Bewohner lag bei ungefähr 98 Prozent und die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbei ca. 80 Prozent“, erklärt Einrichtungsleiterin Ulrike Ossig. Im Anschluss an die Impfung konnten viele positive Rückmeldungen verzeichnet werden. Um einen reibungslosen Ablauf am Tag der Impfung zu gewährleisten, wurden umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Im Seniorenzentrum wurde ein Einbahnstraßensystem für den Impfdurchlauf errichtet. Bewohner und Mitarbeiter bekamen zunächst eine ausführliche Aufklärung, im Anschluss wurde eine schriftliche Einverständniserklärung unterzeichnet.

Der Marsberger Allgemeinmediziner Dr. Otto und seine Frau Dr.Rosenthal-Otto führten die Impfungen durch. Dabei wurden sie von den Angestellten der Praxis unterstützt. Einrichtungsleitung Ulrike Ossig freute sich sehr, dass Dr. Otto sich bereit erklärt hatte die Erstimpfungen durchzuführen. „Wir haben uns intensiv auf diesen Tag mit Dr. Otto, seinem Praxisteam, unseren Mitarbeitern, Bewohnern, Angehörigen und Betreuern vorbereitet. Wir freuen uns sehr, dass die gute Zusammenarbeit zu einem erfolgreichen Ablauf des Impftages geführt hat“, so Ulrike Ossig. „An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Engagement bedanken“.

Im DRK-Seniorenzentrum „Josef-und-Herta-Menke-Haus“ in Winterberg-Silbach fand bereits Anfang Januar der erste Impftermin statt. Am vergangenen Samstag, den 30.01.2021 wurden deshalb 77 Bewohner und Mitarbeiter bereits zum zweiten Mal geimpft. „Bei beiden Impfterminen gab es keine Komplikationen,“ erläutert Patrick Arnold, Einrichtungsleiter DRK Seniorenzentrum Silbach. Damit sind die Impfungen im Josef-und-Herta-Menke Haus nun abgeschlossen.

Fotocredits: DRK Brilon

Quelle: DRK Brilon Sozialdienste gGmbH

